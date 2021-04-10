Mesut Özil özel kramponuyla dönüyor

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, yaşadığı sakatlık sonrasında takımıyla çalışmalara başladı. Mesut Özil, artık tasarımını kendisi yaptığı ve Endonezya’da üretilen kramponlarıyla sahaya çıkacak.

Özellikle Endonezya olmak üzere Asya kıtasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan 32 yaşındaki futbolcu, kendi tasarladığı ve Endonezya’da üretilen M10 marka kramponlarını giymeye başladı. Asya pazarında satışa çıkan ve Türkiye’de de satışa sunulması planlanan M10 markasının ürünleri yıldız oyuncu kendisi tasarlıyor. Şu an demene sürecinde olan kramponlara büyük bir ilgi olduğu öğrenildi.

ANTALYASPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

4 Mart'ta oynanan Antalyaspor maçının 67. dakikasında ayak bileğinden sakatlanan Mesut Özil, 35 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı. Gaziantep maçının antrenmanlarının ilk bölümünde takımla çalışan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından “Takımla yine idmanda olup futbol oynayabilmek benim için çok mutluluk verici” ifadesini kullandı.

Tedavileri süren Perotti ve Sadık da takımdan ayrı özel programla çalıştı. Hastalığı iyileşen Harun Tekin ise takımla çalışmalara start verdi.