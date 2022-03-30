Mesut Özil ve Ozan Tufan için karar vakti! Af için tek şart…

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kader haftası.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe camiasında şok yaratan kararda yeni gelişme. Milli aranın ilk haftasında kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumlarının yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacağı öğrenildi.

Özel işleri nedeniyle İngiltere'ye giden, Türkiye'ye yeni dönen Başkan Ali Koç ve ekibinin bu hafta sonuna kadar yapacağı toplantı, iki futbolcunun kaderini belirleyecek. ‘Tedbiren' kadro dışı bırakılan ve idari izinli sayılan, bu nedenle antrenman programı verilmeyen Mesut ve Ozan'dan savunma istenecek.

AF İÇİN TEK ŞART…

Bu konuda Teknik Direktör İsmail Kartal ile de görüşüldükten sonra yönetim, iki futbolcu ile ilgili nihai kararını verecek. Özür dilemeleri halinde hem Mesut'un hem de Ozan'ın affedilmelerinin söz konusu olduğu belirtiliyor.

MESUT ÖZİL HAZIR

Kadro dışı kararını sosyal medyada ‘Aslolan Fenerbahçe' diyerek karşılayan Mesut'un menajeriyle sürekli görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Konyaspor maçının devre arasında İsmail Kartal ile sorun yaşayan dünyaca ünlü yıldızın özeleştiri yapıp özür dilemeye hazırlandığı ifade edildi.