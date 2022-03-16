Mesut Özil’den Arda Güler için özel yorum: Dünya starı olacak!

Mesut Özil, Alanyaspor deplasmanı dönüşü 17 yaşındaki Arda’ya bu yorumu yapıp “Süper gol, süper asist.. World Class kalite” ifadelerini kullandı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de Arda Güler sevinci her geçen gün artıyor… 17 yaşındaki yıldız adayının müthiş yeteneği konuşuluyor. Mesut Özil'in Alanyaspor deplasmanı dönüşü FB TV muhabirine yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Genç yıldız karşılaşma sonrası uçağa biner binmez soluğu Mesut Özil'in yanında aldı ve kendisine performansını soran FB TV muhabirine “Mesut

Ağabey değerlendirsin” yanıtını verdi.

REFERANSI MESUT ÖZİL

ÖZİL, “Süper gol, süper asist. World Class (Birinci sınıf) kalite. Dünya starı olacak kardeşim” dedi. 25 Şubat'ta 17 yaşına basan Arda'nın, Mesut'un açıklamalarını tevazu ve mahcubiyetle dinlemesi dikkat çekti. İkilinin uçak yolculuğu boyunca uzun uzun sohbet ettikleri de bildirildi. Mesut Özil'in antrenmanlarda Arda'ya birçok konuda yardımcı olarak gelişimine yardım ettiği ifade ediliyor.

Mesut Özil den harika övgüler ve sonra Arda nın mahçup olması.. pic.twitter.com/iD4QGJZpX3 — EFSANE (@EFSNE1907) March 15, 2022