Mesut Özil’den Beşiktaş derbisi sonrası paylaşım

Fenerbahçe'nin kaptanı Mesut Özil, 2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe’nin kaptanı Mesut Özil, Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarlara yönelik paylaşım yapan Mesut Özil, Fenerbahçe camiasının bu sonuçları hak etmediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mesut Özil “Müthiş desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz. Siz bundan daha iyisini hak ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.