Mesut Özil’den Burak Kapacak paylaşımı! Pereira’ya gönderme…

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in son antrenmandan paylaştığı Burak Kapacak ile birlikte olduğu fotoğraf gündeme oturdu.

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Fenerbahçe’nin sezon başında Bursaspor’dan transfer ettiği ancak hiçbir maçta süre alamayan Burak Kapacak, teknik direktör Vitor Pereira’nın görevinden ayrılmasıyla takıma girebilme umudunu yeniledi. Portekizli teknik adamın ayrılışının duyurulduğu paylaşımı beğenerek gündeme oturan Burak Kapacak’a, bir destek de yıldız isim Mesut Özil’den geldi.

Sarı lacivertlilerin yaptığı son antrenmandan bir fotoğraf koyan Mesut Özil’in, Burak Kapacak ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada günün konusu olan olay Pereira’ya tepki olarak algılanırken, Burak Kapacak Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alındı.

“BAZI ŞEYLERİ ANLAYABİLMESİ İÇİN…”

Fenerbahçe’deki görevine son verilen Vitor Pereira, Burak Kapacak’ın süre bulamamasıyla ilgili olarak Eylül ayında yaptığı açıklamada, “Bazı oyuncuların biraz süreye ihtiyacı var. Mesela Burak Kapacak çok genç ve kaliteli bir oyuncu. Ama kendisi bir alt ligden, Bursaspor'dan geldi. Onun taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman nasıl atak yapması ve savunma yapması gerektiğini bilmeli. Ben bu durumda bir oyuncuyu sahaya sürmeyi doğru bulmuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

FRANSA’YA TRANSFER OLACAKTI

Sezon başında Fransa’nın Bordeaux takımına transfer olmak üzereyken Fenerbahçe’nin devreye girmesiyle sarı lacivertli ekibe transfer olan Burak Kapacak, Pereira’nın gitmesiyle takıma girme şansı elde etmiş oldu. Fenerbahçe’de 1 dakika bile süre alamadığı için ara transferde başka takıma kiralanması gündemde olan 21 yaşındaki futbolcunun geleceği kısa süre içerisinde belli olacak.