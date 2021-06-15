Mesut Özil’den EURO 2020’deki Fransa maçı öncesi Almanya’ya uyarı

EURO 2020’nin en zor grubu olarak gösterilen F Grubu’nda ilk maçlar bu akşam oynanacak. Turnuvanın favorisi ve son dünya şampiyonu Fransa, Almanya ile karşı karşıya gelecek. Portekiz ve Macaristan’ın da olduğu grupta bu zorlu maçtan galip ayrılacak takım son 16 turu için büyük avantaj elde edecek.

Bu akşam saat 22.00’de başlayacak zorlu mücadele öncesinde Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Fenerbahçe’nin yıldız ismi Mesut Özil’den uyarı geldi.

Attığı tweet’te Fransa’ya karşı Almanlara başarılar dileyen Mesut, “İyi şanslar çocuklar. Grup çok zor ancak başarılı bir başlangıç için her şey mümkün. Benzema’ya dikkat edin” ifadelerini kullandı.

Viel Glück Jungs heute Abend und alles Gute beim 1. EM Spiel gegen Frankreich. Die Gruppe ist brutal schwer, aber mit einem erfolgreichen Start ist alles möglich. Passt gut auf diesen Benzema auf! @DFB_Team @EURO2020 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 15, 2021

YILDIZLARIN SAVAŞI

EURO 2016’da şampiyonluğu finalde Portekiz’e kaptıran, 2018’de ise Dünya Kupası’nı 2. kez kazanan Fransa, güçlü kadrosuyla futbol dünyası tarafından 1 numaralı favori olarak görülüyor.

Almanya ise 2014’teki dünya şampiyonluğunun ardından ilk şampiyonluğunu kazanma peşinde… Teknik direktör Joachim Löw ile EURO 2020’ye çıkan Almanya, favoriler arasında gösterilmiyor.

Fransa’nın en büyük kozu olan hücum hattında Griezmann, Benzema ve Mbappe’nin görev alması bekleniyor. Orta sahada ise Kante, Pogba ve Rabiot üçlüsü yer alacak. Kale Lloris’e emanet edilirken savunma hattının ise Pavard, Varane, Kimpembe ve Hernandez tarafından oluşturulması bekleniyor.

Almanya’da ise 101. milli maçına çıkacak olan Manuel Neuer kalede yer alacak. Savunma hattı Ginter, Hummels, Rüdiger’den oluşacak. Kimmich, İlkay Gündoğan, Kroos ve Gosens orta sahayı şekillendirecek. Löw’ün hücum hattındaki silahları ise Havertz, Müller ve Gnabry olacak.