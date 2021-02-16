Mesut Özil’den Fenerbahçe taraftarına şarkılı mesaj

Fenerbahçe’nin devre arasında Arsenal’den transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil, resmi Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Şarkı söylediği bir videoyu paylaşımına ekleyen Mesut Özil, “Kadıköy'de muhteşem Fenerbahçe taraftarımızla buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum…” mesajı yazdı.

Fenerbahçe tribünlerinden görüntülerin de yer aldığı videoda Mesut Özil’in “Bir Şarkısın Sen” şarkısını söylediği gözlendi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Mesut Özil (@m10_official)’in paylaştığı bir gönderi

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Karagümrük maçında Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11’de görev alan Mesut Özil, gösterdiği performansla ön plana çıktı.

Mesut Özil, müsabakanın 20. dakikasında sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açtığı ortada Szalai'nin verdiği pasta Thiam golü atarken, serbest vuruşlardaki etkisini gösterdi. Maçın ikinci yarısında 70. dakikada kaleyi cepheden gören vuruşta 32 yaşındaki yıldız futbolcu bir kez daha topun başına geçerken, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Mesut Özil, oyun içerisindeki yaptığı hamlelerle teknik heyetten tam not aldı.