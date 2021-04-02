Mesut Özil’den Fenerbahçe’ye iyi haber!

Fenerbahçe, 5 Nisan Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 17.30'da; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti. Çift kale yapılan maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İlginizi Çekebilir Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a sert sözler

MESUT ÖZİL DÜZ KOŞULARA BAŞLADI

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara başladı. Diego Perotti bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Ara transferde Fenerbahçe’ye transfer olan 32 yaşındaki Mesut Özil, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlık geçirmişti. Ayak bileğinde kısmi kas yırtılması meydana gelen Özil, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyememişti.