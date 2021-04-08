Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mesut Özil’den Fenerbahçe’ye müjde! Emre Belözoğlu’nun planı…

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil sakatlığını atlattı. Kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan tecrübeli oyuncunun, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte formaya kavuşup sahalara dönmesi bekleniyor.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 09:01, 08/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Mesut Özil’den Fenerbahçe’ye müjde! Emre Belözoğlu’nun planı…

Ara transferde Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen ancak bekleneni veremeyip sakatlanan Mesut Özil'den sevindirici haber geldi. 28. haftadaki Antalyaspor maçında aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kısmi bağ yırtılması meydana gelen tecrübeli futbolcu, sakatlığından kurtuldu.

Bireysel çalışmalarda temposunu artıran Mesut, kısa süre içinde takımla birlikte idmanlara başlayacak. Bugünkü Malatyaspor ve hafta sonu oynanacak Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek olan Mesut'un Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte kadroda yer alması bekleniyor.

İlginizi ÇekebilirFenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama! İşte maç kadrosu...Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama! İşte maç kadrosu...

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun, tam olarak hazır hale gelmeden Mesut'u oynatmayı düşünmediği öğrenildi.

Süper Lig’de Hatayspor, Galatasaray, Karagümrük, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyen Özil, skor katkısında bulunamadı.

32 yaşındaki deneyimli yıldız, Antalyaspor maçındaki sakatlığının ardından Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarını kaçırdı.

İlginizi ÇekebilirFenerbahçe'den 1959 yılı öncesi için 3 belge paylaşımıFenerbahçe'den 1959 yılı öncesi için 3 belge paylaşımı
Antalyaspor Başakşehir Beşiktaş darbe Denizlispor Emre Belözoğlu Fenerbahçe Futbol Galatasaray Gençlerbirliği Haber Konyaspor Mesut Özil Süper Lig TFF Trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:08:55,