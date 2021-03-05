Mesut Özil’den sakatlığı ile ilgili açıklama! Sahalara ne zaman dönecek?

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Antalyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, 1-1’lik skorla zirve yarışında yara alırken, yıldız futbolcu Mesut Özil’in sakatlığı ile sarsıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyasporlu Fredy ile girdiği ikili mücadele sonrasında sol bileği burkulan ve acı içinde yerde kalan 32 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.

Maç sonrasında Fenerbahçe Kulübü’nün yaptığı açıklamada, Mesut Özil’in ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği aktarıldı.

Yapılan kontroller sonrasında deneyimli futbolcunun sahalara dönüşünün en az 1 ayı bulabileceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe-Antalyaspor maçında Ümit Öztürk önce penaltı verdi sonra...

Mesut Özil’den paylaşım geldi

Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özil ise, “Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum pic.twitter.com/q52UBJXvpz — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 5, 2021

Kayıpları oynuyor

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, beklenen katkıyı sunamadı. 6’sı lig 1’i ZTK olmak üzere toplamda 7 maça çıkan Mesut Özil, performansı ile hayal kırıklığı yaşattı. Fenerbahçe’ye gelmeden önce 1 yıla yakın bir süre görev almayan Özil, antrenmanlarını ise aksatmamıştı.Maç eksiği bulunmasının ardından sarı-lacivertli forma ile sahalara dönen Mesut Özil, istenileni yansıtamadı.