Mesut Özil’den Suriye’de iftar bağışı

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Türk Kızılay tarafından Suriye’nin İdlib kentinde kurulan Taybe Yetimhanesi’nde kalan çocuklar ile ailelerine Razaman ayı boyunca iftar dağıttı. Günde 567 kişiye iftar veren Özil, yetim çocukları, Ramazan Bayramı’nda da çeşitli hediyeler göndererek sevindirecek.

İdlib’deki Kızılay Lojistik Merkezi’nde kurulan aşevindeki kazanlarda, günlük 4 bin kişilik yemek hazırlanırken, bunun 567 kişilik kısmı Özil’in bağışı ile yapılıyor.

‘Mesut Özil’ yazılı yemek kaplarına konulan yemekler, iftar saatine yakın araçlarla Taybe Yetimhanesi’ne götürülüyor. Buradan da Kızılay görevlileri tarafından yetimhanedekiler ile çevre kamplarda kalanlara dağıtılıyor. Günlük alınması gereken besin değerlerine göre hazırlanan iftar yemeklerinin ardından çocuklara, gofret ve dondurma gibi atıştırmalıklar da veriliyor.

Özil’in savaşta baba ve aile üyelerini kaybeden çocukların yaşadığı yetimhaneye Ramazan Bayramı’nda çeşitli hediyeler de göndereceği öğrenildi. (DHA)