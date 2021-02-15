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Mesut Özil’in forması rekor kırdı

Mesut Özil’in Fenerbahçe'ye transferi sonrası gerçekleşen imza töreninde özel hazırlanan ve Özil'in imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 Euro’ya satıldı.

Güncellenme: 14:38, 15/02/2021
Haberler Futbol
Mesut Özil’in forması rekor kırdı

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve Özil'in imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 Euro'ya satıldı. Özil’in imzaladığı çubuklu forma, şimdiye kadar satılan tüm formalar içinde rekor fiyata ulaştı. Özil’in imzaladığı çubuklu forma 26 bin Euro, gold forma 4 bin 800 Euro ve lacivert forma 5 bin 250 Euro'ya alıcı buldu.

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Mesut Özil'in imzaladığı, ismini ve 67 numarasını taşıyan çubuklu forma, Matchwornshirt sitesinden şimdiye kadar satışa çıkan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı. Sitedeki daha önceki rekor satış, Neymar’ın 13 bin Euro’ya satılan PSG formasına aitti.

Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 195 dakika süre alırken skora katkı yapamadı.

Mesut Özil, Karagümrük maçıyla ilk kez Fenerbahçe’de ilk 11’de sahaya çıktı | Fotoğraf: DepoPhotos

Euro Fenerbahçe Futbol PSG
Yayınlanma Tarihi:14:19,