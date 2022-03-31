Mesut Özil’in menajeri açıkladı! Ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun geleceğine dair açıklamada bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le ilgili flaş bir açıklama geldi. Menajer Erkut Söğüt, Lig Radyo'da Özil'in 2 yıl daha Fenerbahçe'de kalacağını söyledi.

Söğüt, “Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Nihai bir karar bekleniyor. Net bir şekilde söylüyorum; Mesut hiçbir yere gitmeyecek. Sözleşmesinin sonuna kadar, yani 2 yıl daha Fenerbahçe'de devam edecek” dedi.