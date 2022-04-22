Mesut Özil’in menajeri rest çekti

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe yöneticileri ile oyuncusunun durumunu görüştü, sözleşmeyi hatırlattı.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut Özil'in durumu kaotik bir hal aldı. Dünyaca ünlü yıldızın menajeri Erkut Söğüt, yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile oyuncusunun durumunu görüştü.

Başkan Ali Koç'un katılmadığı görüşmede Söğüt'ün, Mesut Özil'in sözleşmesinde kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu hatırlatıp “Bir an önce takıma dahil edilmeli ve çalışmalara başlamalı” restini çektiği belirtildi.

KALMAK İSTİYOR

Gurbetçi oyuncunun temsilcisinin, af çıkmaması durumunda sözleşmesindeki şartlar doğrultusunda yolların ayrılmasını talep ettiği de öğrenildi. Söğüt'ün bu konuda bir kez de Koç ile görüşmesi bekleniyor. Mesut'un Türkiye'de mutlu olduğu ve Fenerbahçe'de kalmak istediği için “Kadro dışı bırakılamaz” maddesini kriz noktasına getirmediği belirtiliyor.

Deneyimli futbolcu, özel antrenör eşliğinde takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.