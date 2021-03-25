Mesut Özil’in Milli Takım paylaşımı dikkat çekti! Burak Yılmaz’ın golü sonrası…

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takım, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Hollanda’yı 4-2 yendi. Hollanda karşısında 3 golle yıldızlaşan Lille oyuncusu Burak Yılmaz geceye damga vurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

35 yaşında yıldız golcü yaptığı hat-trick ile takımımıza liderlik ederek 3 puanın mimarı oldu. Burak’ın attığı 3. gol sonrasında Mesut Özil’den flaş bir paylaşım geldi. Mesut Özil, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan maçı büyük bir heyecanla takip etti. Mesut Özil, skor 3-0’a geldikten sonra yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

BURAK YILMAZ VE MESUT ÖZİL ARASINDAKİ DİYALOG…

Özil’in yaptığı bu paylaşım sosyal medyada da gündem oldu. Uzun yıllar Almanya Milli Takımı’nda forma giyen Mesut Özil, Türk asıllı olmasına rağmen ay yıldızlı formayı seçmemesi nedeniyle eleştirilmişti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Mesut Özil’in Türkiye’ye transferi hakkındaki fikirleri sorulan Burak Yılmaz, “Mesut Özil’e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili soru varsa onları cevaplamak isterim” demişti.

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‘UMARIM TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDER’

Fenerbahçe’nin dünya yıldızı Mesut Özil ise imza töreninde Burak Yılmaz’ın bu söylemlerine; ‘Ona başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şekilde kendisini sahada temsil eder, Türkiye’yi temsil eder. Başarılar diliyorum’ açıklamalarında bulunmuştu.

İkili arasındaki bu diyalog spor kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Mesut Özil’in A Milli Takım maçından sonra yaptığı paylaşımlar sosyal medyada konuyu yeniden gündeme getirdi.

Burak yılmaz'ın kendisi için Söylediklerine Rağmen, Burak'ın attığı Golü Paylaşan Mesut Özil adamlığı ! pic.twitter.com/rZrRHgyKEO — SerCi (@SercanSerci2) March 24, 2021

Burak Yılmaz ın ona dediklerine rağmen onun gölünü paylaştı mükemmel karaktersin Mesut Özil pic.twitter.com/xtH2dqtucX — EFSANE (@EFSNE1907) March 24, 2021

milli takımımız hollanda’ya 4 tane atıyor, ama ülkenin cahilleri mesut özil’i konuşuyor… çok büyüksün abim pic.twitter.com/OnARlrQaL1 — ɢᴜᴢ :d (@guzreyiz) March 24, 2021

Felipe Melo’nun Türklüğü mesut özil’den daha gerçekçi ve asil’dir pic.twitter.com/1G4NvUr5kv — P İ T B U L L (@atavratpitbull) March 24, 2021

Bizi dunya kupasına kral Burak götürecek.

Mesut Özil değil. pic.twitter.com/VvCbzbb6ri — E N G İ N C E (@enginceyhan1903) March 24, 2021