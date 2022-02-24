Mesut Özil’in para imparatorluğu! Yeni işi açıklandı…

Fenerbahçe taraftarının yeşil sahada büyük beklenti içinde olduğu Mesut Özil, iş imparatorluğunu büyütmekle meşgul. Kahve dükkanı zincirinden, Eva Longoria ve Kate Upton ile futbol kulübü hissesi satın almaya kadar milyonlarca sterlinlik ticaret imparatorluğuna sahip olan Mesut Özil, Başkan Ali Koç'un uyarısına rağmen yeni bir maceraya daha atılıyor...

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yeşil sahada beklentilerin altında kalan bir performans sergilese de, saha dışı işleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz aylarda FB TV’deki bir programda, Mesut Özil’in ticari işlerine ara vererek futboluna odaklanmasını istemişti. Uzun süredir sakatlık nedeniyle sahalarda görünmeyen Özil, yeni bir ticari atılımla gündeme geldi. Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan tecrübeli futbolcu, kendi krampon markasını piyasaya süren ilk profesyonel futbolcu olmak üzere.

M10 giyim markası ve e-spor takımı sahibi olan Mesut Özil’in, devasa bir mülk portföyü var. Birçok sektörde iş ortaklığı bulunan Özil’in bir kozmetik şirketinde ve bir Meksika futbol kulübünde hissesi bulunuyor. Özil ayrıca bir kafe zincirine, spor sağlığı kliniğine ve bir çorap fabrikasıyla lisans anlaşmasına sahip. Özil, 2014’te Dünya Kupası’nı kazandıktan hemen sonra Los Angeles’ta ünlü ABD giyim tasarımcısı Bond ile yaptığı işbirliğinin ardından kendi ürünlerini üretmeye başlamıştı.

“CİROSU 1 MİLYON STERLİN’İ GEÇTİ”

Özil’in saha dışı çalışmalarına dair The Sun’a özel bir röportaj veren menajeri Erkut Söğüt şunları söyledi: “Bond’un kendi markanızı tasarlaması çok güzel. Amerika’da bir futbol ajansındaki bir arkadaşımız sayesinde tanıştık ve Özil’in M10 markası 2015’te piyasaya çıkmadan önce bazı görüşmelerimiz oldu. Aktif olarak sporcuyken kendi markanızı yaratmak ve büyütmek zor olabilir. Ancak M10 markası ilk yılında 1 milyon Sterlin’den fazla ciro yaptı.”

“KENDİ KRAMPONUNU ÜRETECEK”

“Mesut, Düsseldorf’ta özel olarak inşa edilmiş bir eğitim tesisi ile kendi espor takımını kurdu ve şimdi kendi futbol kramponunu piyasaya sürecek.”

ÜRETİMİ ENDONEZYA’DA OLACAK

Geçen yıl haftalık 350 bin Sterlin kazandığı Arsenal’den ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil, maçlarda kendi kramponunun bir prototipini giyiyordu. Ancak artık tam anlamıyla hazır olan kramponlarını satışa sunacak. Concave Asia’da Futbolun Küresel Yaratıcı Direktörü olan Mesut Özil, ayakkabılarını şirketin Jakarta yakınlarındaki Endonezya merkezinde üretecek.

“ÖNCE ASYA’DA SATILACAK”

Satışa sunulacak kramponla ilgili de bilgiler veren Söğüt şu ifadeleri kullandı: “Mesut, M10 kramponlarının tasarımı dahil her aşamasında yer aldı. Satılan her çift krampondan para kazanacak. Başlangıçta Güneydoğu Asya’da 14 ülkede satılacak. Avrupa’da ve ardından dünya çapında satmak için görüşmeler devam ediyor. Adidas, Nike ve Puma’yı yakalamak istiyoruz. Onların markalarını tanıtmak yerine kendi markasını yarattı.”

Kramponların fiyatları 22 Sterlin ve 225 Sterlin arasında değişkenlik göstereceğini söyleyen Söğüt, Nike’ın ünlü Air Jordan serisi kadar başarılı olacaklarını umuyor. Özil’in Adidas ile yaptığı 22 milyon Sterlin değerindeki son sponsorluk anlaşması 2020’de sona ermişti.

SADECE KRAMPONDAN 1,5 MİLYON STERLİN!

M10 markalı tişörtler, şapkalar, eşofmanlar, spor ayakkabılar ve sweatshirtlerin tümü Endonezya fabrikasında üretilecek ve Söğüt, ilk yıldaki krampon satışlarının Özil’e 1,5 milyon Sterlin üzerinde kazanç sağlayabileceğini tahmin ediyor.

33 yaşındaki Özil, markasını 2014 yılında üst düzey spor ayakkabı şirketleri Hide&Jack’i kuran İtalyan kardeşler Alberto ve Nicola Franheschi’ye de lisansladı. Şirket şimdi, Arsenal formasıyla Ludogorets’e karşı 2016’da Şampiyonlar Ligi’ndeki çarpıcı solo golünü anmak için yapılan Özil ‘Magician’ ayakkabılarını satıyor.

Buna ek olarak Özil’in, tabanlarında özel kauçuk kulplu futbol çorabı üreten ve birçok Premier Lig oyuncusu tarafından giyilen Avusturyalı Tapedesign şirketi ile başka bir lisans anlaşması da var.

GÜNEY AMERİKA KULÜPLERİNE YATIRIM

Ayrıca Hollywood’un ünlülerinden Eva Longoria ve model Kate Upton ile birlikte geçen yıl Meksika futbol kulübü Necaxa’nın hisselerini satın aldı.

Özil’in başka takımlardan da hisse alabileceğini söyleyen Söğüt, “Necaxa’nın Amerikalı sahiplerini şahsen tanıyorum. Bu yüzden Mesut için bu anlaşmayı ben yaptım. Hisseler şimdi satın alındığından üç kat daha değerli. Çok zekice bir yatırımdı. Güney Amerika’da daha fazla kulübe sahip olma planları var ve dünyanın her yerindeki kulüplerde hisse satın almak istiyor.”

KAHVE ZİNCİRİ BÜYÜYOR: KATAR!

Özil’in “39 Steps” kahve dükkanı zinciri de büyümeye devam ediyor. Bir sonraki mağazasını bu yılki Dünya Kupası öncesinde Katar’da açmaya hazırlanıyor. Ayrıca eski Arsenal fizyoterapistleri Gary ve Colin Lewin, eski takım arkadaşı Aaron Ramsey ve Petr Cech ile Londra’da spor kliniği ortaklığı bulunuyor. Ve son derece başarılı Unity sağlık takviyeleri laboratuvarını eski Arsenal oyuncusu Mathieu Flamini ile birlikte yönetiyor.

KOZMETİĞE DE YATIRIM YAPTI

Ancak Özil’in en şaşırtıcı iş kolu, Londra ve Dubai’de çalışan ABD doğumlu kız kardeşler Aleena, Aleezah ve Naseeha Khan tarafından kurulan unisex bir makyaj şirketi olan CTZN’de hissesi olduğu kozmetikte. CTZN, Asya ve Orta Doğu pazarına yönelik ürünler konusunda uzmanlaştı ve Erkut Söğüt, “Mesut’un kozmetik alanında başarılı bir işi olduğunu kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.

Özil, Almanya, Türkiye ve İngiltere’de devasa bir emlak portföyüne de sahip. Arsenal’deyken yaşadığı lüks Hampstead malikanesini şimdi kiralıyor.

“HER ŞEYİN BİR YÜZDESİNİ HAYIR İŞLERİNE VERİYOR”

“Mesut’un genişleyen iş imparatorluğu, diğer futbolculara, futbol kariyerinizin sonuna yaklaştığınızda neler yapabileceğinize dair bir mesajdır. Fakat bu sayede hayır işlerini finanse edebiliyor. Yaptığı her şeyin bir yüzdesini hayır kurumlarına veriyor. 2010’dan beri Alman hayır kurumu Big Shoe ile çalışıyor ve dünyanın her yerindeki yoksul çocukların hayati operasyonlarının finanse edilmesine yardımcı oluyor.”

“Geçen hafta operasyonlar için 100 bin Sterlin daha verdi. Onunla çalıştığım süre boyunca hiçbir hayır kurumuna ‘Hayır’ demedi. Her yıl milyonlar veriyor. Çok paylaşırsa çok kazanacağına inanıyor. Bakış açısı bu.”

“BÜYÜK 2022 PROJEMİZ”

Özil’in bir sonraki bağışı, kendi NFT’sini piyasaya sürdüğü için kripto para biriminde olabilir.

“Bir M10 dijital madeni para üzerinde çalışıyor. Bu bizim büyük 2022 projemiz ve bu yıl piyasaya sürmeyi umuyoruz. Bu taraftarların Mesut’un ürünlerini kendi ekosisteminde kendi madeni paralarıyla satın alabileceği anlamına geliyor. Futbol kariyerinden kazandığından çok daha fazlasını iş imparatorluğundan kazanıyor.”