Mesut Özil’in planı hazır! 2 yıllık alacaklarını da istiyor

Geçen sene “Gel beraber mesut olalım” sloganıyla başlayan hikâye, kötü bitti. Fenerbahçe'deki 14 aylık dönemde yokları oynayan Mesut Özil, ayrılmak için tüm alacaklarını isterken, sezon sonunda ise ABD’nin yolunu tutacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Dünya starı olarak geldi, kayıp yıldız gibi söndü. Fenerbahçe'de Mesut Özil serüveni sona erdi. 25 Ocak 2021'de “Gel beraber mesut olalım” şarkısıyla tüm dünyanın konuştuğu transfere imza atan sarı-lacivertliler, umduğunu bulamadı. Teknik Direktör İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı bırakılan Özil, sezon sonunda kariyerine ABD'de devam edecek. Özil'in “Antrenman saatini sormak için aradım ‘Gelmene gerek yok' dediler” diye yaptığı açıklama dikkat çekti.

ALACAKLARINI İSTİYOR

Özil’in “Çocukluk aşkım” dediği çubuklu formayla sahadaki performansı baştan sona hep tartışıldı. Geçen sezonun ikinci yarısında 11 maçta 723 dakika oynayan yıldız 10 numara, sadece 1 asist üretmişti. Bu sezon 26 resmi maçta 1521 dakika süre alan gurbetçi oyuncu, 9 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Mesut'un ayrılmak için kontrat süresinin bitim tarihi olan Haziran 2024'e kadar olan tüm alacaklarını istediği öğrenildi.

TİCARETLE GÜNDEME GELDİ

Başkan Ali Koç, Özil ile Fenerbahçe'nin arasındaki kopukluğun sinyalini vermişti. Koç, “Mesut, ticari hayatından çok aklını sahaya vermeli” ifadesini kullanmıştı. Fiziksel sorunlar yaşayan Mesut, ilk 11'de olmadığını öğrendiği bazı maçların kadrosunda yer almak istememişti.

Mesut, dün sosyal medya hesabından Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör İsmail Kartal'a göndermede bulundu. Milli ara nedeniyle Almanya'ya giden Özil, “Aslolan Fenerbahçe'dir” paylaşımını yaptı.

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