Metin-Ali-Feyyaz’lı takım gibi savaşan Beşiktaş!

Süper Lig'in ikinci devresine Trabzonspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, 5 puan kaybının ardından “Bizim için savaş şimdi başlıyor” demişti. Bu açıklamadan sonra ligde 6 maça çıkan Kara Kartal, 6 galibiyetle 18 puan topladı; 13 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu periyotta Konyaspor'u da penaltılarla eleyerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar halen 2 kupaya aday tek takım. Bu sezon oynadığı 28 maçın 20'sini kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 2.25 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş, pek çok istatistikte de ligin en iyisi konumunda…
Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 62 puanla üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, attığı 59 gole karşılık ağlarında 40 gol görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63 puana ulaştı; 62 gol atıp 29 gol yedi.