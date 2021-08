Metin Diyadin: Çok kötü başladığımızı düşünüyorum

Eyüpspor’a evinde 4-2 mağlup olan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Metin Diyadin sakatlanan oyuncuların alternatifinin sıkıntılı olduğu bir kadronun eksik olduğunu belirterek, ”Süreç içinde hem oyuncular bir arada oynadıkça hem de iki üç takviye yaptıkça Gençlerbirliği takımının iyi bir takım olacağını düşünüyorum“ dedi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasının açılış maçında konuk ekip Eyüpspor'a 4-2 mağlup olan Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Metin Diyadin müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Metin Diyadin müsabakanın özellikle ilk 25 dakikasına kötü başladıklarını ve orta sahada rakibe top kaptırdıklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Taç atışından dolayı gol yedik uyarmamıza rağmen. Maçı döndürmek için pozisyonlarda bulduk. İki sıfır geriye düştük ama 25. dakikadan sonra maçı döndürmek için pozisyonlarda bulduk. İlk yarıda 2-1' e getirebilseydik çok daha farklı olabilirdi. On gün önce takıma katılan oyuncularımız var ve takımla beraber oynatıyoruz. Özellikle 25. dakikadan sonra oyunu çevirebilmek adına her şeyi yaptık. Kornerden ve taçtan enteresan goller yedik. Tshibola ve Byelyayev'in ilk haftaya sakat girmesi de alternatifi sıkıntılı bir kadroda önemli eksikliler diye düşünüyorum. Süreç içinde hem oyuncular bir arada oynadıkça hem de iki üç takviye yaptıkça Gençlerbirliği takımının iyi bir takım olacağını düşünüyorum. Mücadelelerinden memnunum ama oyuna başlangıç olarak çok kötü başladığımızı düşünüyorum. Daha sonraki bölümde de söylediğim gibi oyunda tutunabilmek için her şeyi yaptık.“