Metin Diyadin dönemi 22 gün sürdü

TFF 1.Lig ekibi Bandırmaspor’da geçtiğimiz haftalarda ön anlaşma imzalanan Teknik Direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Ön protokol imzaladığımız Teknik Direktör Metin Diyadin ile yapılan ön çalışmalarda bazı yönetsel noktalarda mutabakat sağlanamamış olup yollarımız ayrılmıştır. Metin Diyadin'e teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

22 GÜN GÖREVDE KALDI

Bandırmaspor, Erkan Sözeri ile yollarını ayırmasının ardından, 4 Mayıs 2021 tarihinde Metin Diyadin ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı. Bandırmaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada “Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Metin Diyadin’e kulübümüzde başarılar dileriz” denilmişti.

Ancak Metin Diyadin, yeni takımının başında tek maça çıkabildi. Metin Diyadin önderliğinde Altay ile deplasmanda karşılaşan Bandırmaspor, mücadeleyi 4-3 kaybetmişti. 34 haftada 42 puan toplayan Bandırmaspor, TFF 1. Lig’in 11. sırada tamamlamıştı.