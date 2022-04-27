Metin Öztürk Sözcü’ye konuştu: Sportif başarı isteniyorsa, yıldızlardan vazgeçilmez

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk plan ve projelerini SÖZCÜ'ye anlattı. Teknik direktör konusuna da değinen Öztürk, ''Okan Buruk ilk adayımız. Okan Hoca’ya telefon ettiğin günün ertesinde eşofmanı giyer gelir'' dedi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, 22 Haziran 2021'den sonra bir kez daha sandığa gidiyor. Yeni başkan, cumartesi günkü olağanüstü genel kurulda belli olacak. İki aday var. Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak Metin Öztürk, kongre öncesi yaşananları, plan ve projelerini SÖZCÜ'ye anlattı:

‘KASA İÇİN KAYNAK HAZIR’

-Ekibimiz hazır. Daha önceki 44 kişilik listemizin 35'i ile devam ediyoruz. Kasa kolaylığı için de kaynağımız hazır. Bankalar Birliği kasa kolaylığına izin vermiyor ama bizim 3 ay içinde ödememiz gereken 600-700 milyon TL var. Elimizdeki futbolcuları değerlendirebiliriz. – HER yönetim döneminde kaynak israfı yapıldı. Falcao gitti, maaşını biz ödedik. Diagne için 20 milyon Euro gitti, bugün varsa 3 milyon Euro'ya talibi oturup bakmak lazım. 5.1 milyar TL borç var. Parayı dikkatli harcayacağız.

‘MEVCUT KİRALIKLAR GİTMELİ’

– Ama sportif başarı için ne yıldızlardan ne de futbolcu almaktan vazgeçeceğiz. Elimizdekilerin turşusunu da kurmayacağız! Sadece Kerem, Marcao ve Nelsson'un değil tüm futbolcuların pazar değeri var. 15-20 milyon Euro olarak bakılmamalı. Bizim en önemli gelir kaynağımız futbolcu.

– Şu an yenilerin görüşmelerini yapıyoruz. O giderse yerine kim gelecek diye. Eldeki kiralık futbolcuları şahsen bir daha istemem. İsterse hocanın işi. Şu anki teknik heyetin sunacağı rapora bakacağız. Reddedilen bütçeyle yüksek maliyetli bu futbolcuların parasını

ödeme şansımız yok.

‘TELEFON ETTİĞİM GÜN OKAN GİYİNİR GELİR’

“Sergen Yalçın ve Nuri Şahin listemizde yok. Okan Buruk ilk adayımız. Galatasaray ne futbolcular ne hocalar için kendini geliştirme yeri değil. Okan Hoca'ya telefon ettiğin günün ertesinde eşofmanı giyer gelir. Okan Hoca, Fatih Hoca; Galatasaray'ın değerleri. Torrent ile oturup konuşacağız. Değerlendireceğiz. Ama sezona Fatih Hoca ile başlamış olsaydım onunla devam ederdim. Yarısında hocayı göndermezdim. Hoca ile yol ayrıldığında takım Avrupa'da grubunda birinci sıradaydı.”

‘UTANDIRMAK İÇİN UÇAĞA…’

– 2025'te Şampiyonlar Ligi için Avrupa'ya giderken bazı basın mensuplarını, özellikle eski yanlı söylemlerinden dolayı utandırmak için, takımımızın uçağına alacağım! 70-80 milyon Euro'luk bütçe ile 140-150 milyon Euro'luk bir efekt yaratarak Avrupa Ligi'nde final, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefliyoruz. Önümüzdeki 2 yıl 1 ayda değil; sonraki 3 yılda.

‘HER USULSÜZLÜĞÜN SORUMLUSU BENİM’

“Başkan olarak kulübümde her branştaki her usulsüzlüğün sorumlusu benimdir. Borçlarımızın bu denli büyük olmasının en önemli sebebi futbol ekonomisinin kötü yönetilmesi. Ekibimizdeki Levent Nazifoğlu'nun döneminde de kötü yönetilmiştir. Ama benim için aslolan şudur: İşin içinde cebe atma var mı, yok mu? Nazifoğlu görevi bırakır bırakmaz yönetime dilekçe vermiştir; kendisi ve ailesinin mal varlığının araştırılmasıyla ilgili.”

‘BANKALAR İLE ANLAŞMADAN İLK GALATASARAY ÇIKACAK’

“Seçilmezsem artık yeni bir maceraya gerek yok. Yeni bir yarışın içinde olmak istemiyorum. İş insanıyım ve birçok proje üretiyorum. Bizim projelerimizle kulübümün 2 yıl 1 ayda ayağa kalkacağını düşünüyorum. Hatta belki abartılı gelecek ama düşündüklerimizi yapabilirsek (kolay değil ama) Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp Galatasaray olacaktır. Galatasaray küçülerek ileri gitmez.”