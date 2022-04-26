Metin Öztürk: Torrent bizi ikna etmeli

Galatasaray'da Başkan Adayı Metin Öztürk, İspanyol teknik adam Torrent için net konuştu: “Bütçe ikincil konu, şampiyonluk takımı kuracağız. Sayın Torrent bizi şampiyonluğa ikna ederse kendisiyle devam edeceğiz. Başarısızlık sürerse tazminatın ne olduğuna da bakmayız!”

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da 30 Nisan Cumartesi günü yapılacak kritik seçimin haftasına girilirken başkan adaylarından Metin Öztürk, GS TV'de plan ve projelerini anlattı. Tüm camianın merakla beklediği futbol takımı için “Bütçe bizim için ikincil konu, şampiyonluk takımı kuracağız”

diyen Öztürk, Teknik Direktör Torrent'in geleceği hakkında, “Sayın Torrent bizi şampiyonluğa ikna ederse tabii ki kendisiyle devam edeceğiz.”

KARAR SEZON SONU

“Sayın Torrent kariyerli bir hoca, bunu tartışmaya gerek yok. Ancak ortada bir başarısız durum var, bu durum sürerse tazminatın da ne olduğuna bakmayız! Faruk Süren başkanımın söylediği gibi, ‘Bizim için 3.'lük sonunculuktur.' Şu an 3.'lüğü hayal bile edemiyoruz. Bunları sezon bittiğinde değerlendireceğiz. Çünkü önümüzde oynamamız gereken maçlar var, ivmeyi görmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİFİ YERLİLER

“Biz kimseyi göndermeye gelmiyoruz” diyen Galatasaray'ın başkan adayı, her ihtimale karşılık teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini ve bunların da yerli çalıştırıcılar olduklarını açıkladı. Metin Öztürk, “Geldiğimizde hocamız olmasaydı kiminle masaya otururduk diye düşünüyoruz. Aklımızda 2-3 isim var. Bunlar Galatasaray'la çok özleşmiş, şampiyonluklar yaşamış, taraftarımızı ayağa kaldıracak isimler” dedi.

AMATÖRLERE 21 SPONSOR

Metin Öztürk, “İrili ufaklı 21 sponsorumuz hazır amatör branşlar için. Stat isim hakkı için Erden Timur, ‘daha çok para veren bir sponsor bulursanız, ben çekilmeye hazırım' dedi. Uluslararası bir stadyum isim sponsorluğu arayışımız devam ediyor” açıklamasını yaptı.

50 MİLYON EURO ÇARÇUR EDİLDİ

Futbol takımı için önemli olanın yatırımı doğru yapmak olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Gomis'ten Falcao'ya olan süreçte 50 milyon Euro'yu çarçur ettik. Ama bir tarafta da Kerem Aktürkoğlu gerçeği var. Çok uygun maliyetle önemli geri dönüşler sağlamış futbolcumuz. 25 milyon Euro'luk bütçe efektif kullanılırsa Galatasaray şampiyon olur” ifadelerini kullandı.