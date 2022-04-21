Metin Öztürk’ten Aziz Çetin’e ‘şımarık kız çocuğu’ cevabı

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk ile Antalyaspor arasındaki Nuri Şahin polemiği devam ediyor Öztürk, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in 'Şımarık kız çocuğu' benzetmesine cevap verdi.

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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk’ün geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yaptığı yeni teknik direktör açıklamasında kullandığı Nuri Şahin isminin tartışması devam ediyor.

Öztürk’ün sözlerine Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin’den cevap geldi. Yerel bir TV kanalının programına katılan Antalyaspor Başkanı, Metin Öztürk’ün sözlerine “Galatasaray’ın bir başkan adayının seçim vaadi olarak Antalyaspor’un sözleşmeli hocasının ismini kullanması öncelikle şık değil. Benzetmem yanlış anlaşılmasın ancak sürekli bir şeyler isteyen şımarık kız çocukları vardır. Nuri Şahin’i istemeniz ile benim sözleşmeli futbolcumu istemeleri arasında fark yok. Şimdiye kadar her istedikleri olmuş, kimi isterlerse almışlar. Ama bu kez olmayacak. Nuri Şahin Antalyaspor’un sözleşmeli hocasıdır” şeklinde karşılık verdi.

METİN ÖZTÜRK’TEN CEVAP

Bu açıklamaya Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk sosyal medya hesabın üzerinden cevap verdi. Öztürk, söz konusu açıklamayı içeren bir tweet’i alıntılayarak, “Şımarık başkanlarla işimiz olmaz. Hele bizim göz bebeğimiz “kızlarımız” üzerinden cinsiyetçi çarpıklıkla şımarıklık benzetmesi hadsizliğini yapan koltuk emanetçileriyle asla muhatap olmayız. Herkes haddini bilecek. Burası Galatasaray” ifadelerini kullandı.

METİN ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

“Nuri hoca çok başarılı bir kariyer içinde. Hiçbir hocayla görüşmemiz yok. Sezon sonu hocamızla yolları ayırırsak görüşeceğimiz birkaç hocadan bir tanesi Nuri Şahin olacaktır. Başkanı da açıkladı, Nuri Şahin’den memnunlar. Kimsenin mutluluğu üstünde gölge olmayız. Biz Galatasaray’ı ileri götürecek hocalarla beraber oluruz. Pek çok alternatif var, kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz. Nuri hoca pırlantadır. İnşallah Antalya’yı iyi yerlere taşıyıp 4-5 sene sonra milli takımın hocası olacak.”

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