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Metin Öztürk’ten tepki: 116 yılda bizi getirdikleri nokta…

Son seçimde Galatasaray Başkan adaylarından olan Metin Öztürk, Konyaspor maçının ardından yaptığı paylaşımda yönetime sert tepki gösterdi.

Yayınlanma: 22:39 - 05 Mart 2022 Güncellenme:
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Metin Öztürk’ten tepki: 116 yılda bizi getirdikleri nokta…

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve Galatasaray Başkan Adayı olarak seçime girmiş olan Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Metin Öztürk, sarı-kırmızılı yönetime tepki göstererek, “116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak. Pes artık. İbra ironimizi anlamayanlara da sevgiler” ifadelerine yer verdi.

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