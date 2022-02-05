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Mevlüt Erdinç’in yeni takımı! 1. Lig’de oynayacak…

Ümraniyespor, son olarak Kocaelispor forması giyen tecrübeli santrfor Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.

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Mevlüt Erdinç’in yeni takımı! 1. Lig’de oynayacak…

Spor Toto 1. Lig’de lider durumda bulunan Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İstanbul temsilcisi, bu kapsamda son olarak Kocaelispor’da top koşturan Mevlüt Erdinç’i renklerine bağladı. Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Fenerbahçe, Karagümrük, Başakşehir, Antalyaspor gibi takımlarda da görev alan 34 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

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