MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ‘hakem’ kararının detaylarını anlattı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, beIN Sports'ta katıldığı canlı yayında 13 hakemin Süper Lig maçlarından uzaklaştırılması konusunda açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig’de yaşanan hakem kriziyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

BeIN Sports’un canlı yayına katılan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, 13 hakemin artık Süper Lig’de maç yönetemeyecek olmasıyla ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Son 4 aydır hakemleri gözlemlediklerini söyleyen Gündoğdu, bazı hakemlerin FETÖ ile bağlantılı olduğu iddialarını ve kulüplerin baskı uyguladığı iddialarını reddetti.

“HAKEMLERİMİZ VE KURUMUMUZ YIPRATILIYOR”

“Bir operasyon veya temizlik kelimeleriyle değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum. Böyle bir kararımız asla yok, bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız çalışmanın, Türk hakemlerinin geleceği için bir süredir çalışılan projenin birinci bölümü olarak bakılmasını rica ediyorum. Hakemlerimiz ve kurumumuz yıpratılıyor. Bunun sistem içinde bir çalışma olduğunu bilirsek çok daha iyi olacak.”

“4 AY BOYUNCA GÖZLEMLEDİK”

“27 Ekim 2021 tarihinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun teveccühüyle ben ve ekibim göreve geldik. Yıllardır konuşulan Türk futbol hakeminin ihtiyacı olan değişim sürecinin başlangıç sinyalleri de verilmişti. Bu değişimi gerçekleştirmek için planlamak gerekiyordu. Bu stratejiye dayalı, plan ve program da yaptık. Dört ay boyunca herkese süre tanıdım. Biz burada biz ekibiz, yönettiğimiz futbol hakem camiası var. Burada hizmet sunuyorsak, bunun kaliteli sorgulanıyorsa, bunu yukarı çıkarmak için ne yapmamız gerekiyor diye sorgulamamız gerekiyordu. Bu mantıkla başladık ve 4 aylık süre boyunca hakem arkadaşlarımı çok ince bir çalışmayla gözlemledik ve 8 Mart günü bu kararı uyguladık.”

“48 SAATTE DOĞRU OLDUĞUNU ANLADIM”

“Bu bir klasman belirleme. Siz hakem camiasını iyi tanıyorsunuz. Her yıl yapılır klasman belirleme. Alışık olmadığımız konu şu burada. Klasmanlar sezon başında ve devre arasında belirlenir. Ancak benden önceki MHK döneminde iki dönem yapılan klasman belirleme, MHK’ye dört döneme çıkarıldı. Bunun amacını sordum, performansı düşük olan hakemler ve gözlemciler için yıl sonuna kadar onlarla devam etmeme gerekçesi uygulamasına gidildiği söylendi. O zaman için gerekliliğini bu kadar anlamamıştım. Ama son 48 saatte bu kararın ne kadar isabetli olduğunu gördüm.”

HAKEMLER NEYE GÖRE EL ÇEKTİRİLDİ?

“MHK’nin bir talimatı var. Burada klasmanları belirlemek kriterleri vardı. Bunların bazılarını seçme hakkını verir talimat. Orada bir algoritma var, orada gözlemci notu, hakemlerin maç sayısı, maçların zorluk derecesi gibi. Her an sizi sıralar. Bu sıralamaya göre, yüzde 21’lik bölüm bir alt klasmana indirilir. Bir tarih belirler ve o tarihte liste alırsınız. O listenin en altındaki arkadaşlar klasman dışı artık. Bu gördüğünüz isimler içerisinde oraya girmeyen arkadaşlar var. Bu bir soru işareti.”

“HAKEMLİĞE GÜVEN KAYBI YAŞATANLAR OLDU”

“Bu klasman belirlemede 3 kategoride arkadaşlarımız var. Birinci kategorideki arkadaşlarımız aslında üst sıralarda yer alan, ancak hakemliğinin son senelerine gelmiş, isimleri yıpranmış, kendileriyle beraber Türk futbol hakemliğine güven kaybı yaşatma noktasına gelen arkadaşlarımız. Bunlar doğrudan onların elinde olan bir konu değil. Her yıl 20-30 maça çıkınca yıpranıyorsunuz.”

“SUÇ ÖRGÜTLERİYLE ALAKASI YOK”

“Bu arkadaşlarımla birlikte görevde olan bütün arkadaşlarımı, hiçbir suç örgütüyle, adını anmak bile istemeyeceğim suç örgütü ve diğer örgütlerle veya illegal işlerle ilişkilendirilmesinden rahatsızım. Bu arkadaşlarımızın bu konularla hiçbir alakası olmamıştır. Kesinlikle bunun altını tekrar çiziyorum. Bunun konuşulmasından da çok rahatsızız.”

“1 GÜN DAHİ BEKLEYEMEZDİK”

“Bazı arkadaşlarımız bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içerisinde olmaya başladılar. Bizim bir toplum içerisinde yaşıyoruz, rol modellerimiz var. Özellikle bu rol model arkadaşlarımızın, kendi konumlarından dolayı bu davranışlarının kendileri için normal olan ve bulundukları statülerin onlara tanıdıkları ayrıcalıklardan hakemlik sisteminin olumsuz etkilendiğini anladık. Davranışlarında hür olmayan hiçbir insan doğru karar veremez. Hakemlerden beklenen rahat ve hür iradeyle karar vermesi. Bu etkileşimin kurumu yıprattığına kesin kanaat getirdikten sonra 10 haftayı dahi beklemeden, 1 gün dahi beklemeye Türk futbolunun tahammülü yok. Her hafta aldığımız eleştiriler, Türk hakemliği üzerinden yapılan değerlendirmeler zarar veriyor. Sistemde sıkıntı yaratan kişilerle yollarımızı ayırmaya karar verdik.”

“UYARDIM AMA KARŞILIK ALAMADIM”

“Biz ne yaparsak Türk futbolu ve Türk futbolu hakemliği için yapıyoruz. Verdiğimiz karar 1 gün dahi beklemeye tahammülü yoktu. Karar 8 Mart günü verilmedi aslında. Son 1,5 aydır adım adım TFF Başkanı’na rapor verdim. 8 Mart günü listeyi yayınlayacağımızın kararını vermiştik. Bütün her şeyden emin olmamız gerekiyordu. Bir karar verirken vicdanımızın da tam olması gerekiyordu. Eğer kasıtlı bir şey varsa kamuoyunda, zaten böyle bir yapım olmadığı gibi devre arasında çok rahat yapabilirsiniz. Ancak şans vermek istiyordum. Bu arkadaşlarıma zaman zaman küçük mesajlarla, açık uyarılarla seslendim ama karşılık alamadım.”

“HAKEMLİK YAPMAK İSTEYEN OLURSA…”

“Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık kötü hakem değil. Akla yatkın bir karar gibi gelmiyor olabilir. “Sistem üzerinden beklenen değişiklikleri yapacaksak, kişisel değerler üzerinden gidersek zorlanırız. Hakemlik yapmak isteyen arkadaşlar olursa, alt kategoride devam edebilirler. Gözlemci olabilirler. Bir alt lig için VAR çalışması yapıyoruz, orada da devam edebilirler. Önümüzdeki hafta bu arkadaşlara davet göndereceğim ve tek tek görüşeceğiz.”

“TFF’DEN BASKI GELMEDİ”

“Hiç kimseden talep gelmedi. Buna TFF Başkanı da dahil. TFF Yönetimi’nden talep ve baskı gelmedi. Buna hiçbir kulüp de dahil olmadı. Bu listeyi tamamen ben ve kurumum belirledi. Bu listeden tamamıyla ben sorumluyum, ben yaptım. David Elleray’nin bununla ilgili hiçbir bilgisi yok. İsterseniz ona da sorarsınız.”

“METE KALKAVAN’IN BIRAKMASI…”

“Mete Kalkavan’ın bırakması bir karardır. Bizde grev yok, istifa edebilir, belli bir süre görev almak istemeyebilir. 6 bin 719 hakemimiz var. Süper Lig için tecrübe çok önemli ama aşağıda bekleyen çok genç arkadaşımız var. Yıllarca B klasmanında, C klasmanında bekleyenler var. Alttan gelen çok iyi arkadaşlar var, iddialıyım. 10 tane B’den A klasmanına geçen arkadaş var. C klasmanı için çok istekli olanlar var. Bir alt tarafta aynı şekil pırıl pırıl hakemler var. Taşın altına elimizi değil, gövdemizi soktuk. Nihat Özdemir’e teşekkür ederim.”

“BU RUHUMUZU KAYBETMEK İSTEMİYORUZ”

“Ben mutfaktan geliyorum. Çok değerli hocalarım, alt liglerde bana önemli görevler verdiler. Anadolu’da çok fazla insan tanıdım. Yönetimsel sorunları gördüm, araştırdım. Devamlı bununla kafa yordum. Çok fazla projem ve kaydım var. Birçoğu çöp oldu. İhtilal, operasyon misyonuyla yola çıkılmaz. Gördüğümüz soruna dokunduk. Bu ruhumuzu kaybetmek istemiyoruz. Bu duygusal bir taş. Kamuoyunun, arkadaşlarımızın bu üzüntüsüne göğüs gerebilmek gerekmektedir.”

“ŞAŞKINLIK İÇİNDE OLABİLİRLER”

“Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus arkadaşım. Henüz konuşmadık. Bazı arkadaşlarımız aradı. Açıklama yapacağımı, görüşeceğimizi söyledim. Şimdilik konuşmamalarını tavsiye ettim. Sağ olsunlar dinlediler. Diğer arkadaşlar aramadı, şaşkınlık içinde olabilirler. Yönetime bunun gerekçelerini ve nasıl yapacağımızı sundum. 48 saatte Twitter’da çok fazla asılsız iddia gündeme geldi. Sosyal medyadaki söylentilerin önüne geçmek istedik.”

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