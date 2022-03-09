MHK, Galatasaray-Kasımpaşa maçına hakem atamayı unuttu!

Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili tartışmalı kararının ardından, Galatasaray ve Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçının hakem atamasıyla ilgili yaşanan skandal gündeme oturdu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de maç yöneten 13 hakemle ilgili flaş bir karar veren Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray ve Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçına hakem atamayı unuttu.

Saat 12.00’de başlayacak maç öncesi hazırlık yapan iki kulüp, hakemlerin maçın oynanacağı yere gelmemesiyle durumu TFF’ye bildirdi. Yapılan tahkikat sonrası, mücadeleye hakem ataması yapılmadığı için böyle bir sorun yaşandığı tespit edildi. TFF’ye haber verilmesinin ardından maçın 13.00’e ertelendiği duyuruldu ancak, mücadele saat 13.30’da başlayabildi.

13 HAKEM KIZAĞA ÇEKİLDİ

MHK geçtiğimiz gün sürpriz bir açıklamayla, aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi hakemlerin de yer aldığı 13 hakemin sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapamayacağı duyurulmuştu. Birçok kulübün tepki gösterdiği bu karar sonrası, TFF Başkanı Nihat Özdemir topu MHK’ye atarken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun kısa süre içerisinde konuyla ilgili basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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