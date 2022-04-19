MHK’da görev dağılımı yapıldı
Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK), gerçekleştirilen toplantının ardından görev dağılımı belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Sabri Çelik başkanlığındaki ilk toplantısını Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beylerbeyi’nde bulunan tesislerinde gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonucunda MHK’daki görev dağılımı da belli oldu.
MHK’daki görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluştu:
Başkan: Sabri Çelik
Başkanvekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK), 1. Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat
2. Bölge Sorumlusu, BAL Sorumlusu: Orhan Erdemir
PMİK, 3. Bölge Sorumlusu, VAR Sorumlusu, Eğitim Planlama Araştırma Komisyonu (EPAK): Murat Ilgaz
4. Bölge Sorumlusu: Erol Ersoy
5. Bölge Sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig Gözlemci Sorumlusu, Plaj Futbolu Sorumlusu: İsmet Arzuman
6. Bölge Sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig Gözlemci Sorumlusu, Futsal Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
7. Bölge Sorumlusu, EPAK, Kadın Hakemler Sorumlusu: İbrahim Çınar
8. Bölge Sorumlusu: Dursun Cumali Sucu