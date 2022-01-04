MHK’da yeni dönem

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, çalışma grubu kurulduğunu ve eski hakem Elleray'nın rapor hazırladığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) kış hakem seminerinin açılış töreni dün gerçekleştirildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir burada yaptığı açıklamada, Türk hakemliğiyle ilgili yeni bir döneme başladıklarını kaydetti. Özdemir, ‘Türk futbol hakemliği çalışma grubu' kurulduğunu belirterek, David Elleray'nin danışmanlık görevine getirildiğini, 67 yaşındaki İngiliz eski hakemin, TFF'ye detaylı bir rapor sunacağını kaydetti.

Nihat Özdemir, hakemlere ise “Korkmayın, gördüğünüzü çalın ve cesur olun. Güven duygusunu da verin. İletişim dilinize dikkat edin. Türk hakemliğini sahada sakın ezdirmeyin” şeklinde seslendi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da ortalama 53 dakika olan topun oyunda kalma süresini artırmak istediklerini söylerken hakemleri, gözlemciler dışında iki kişinin daha değerlendirdiğini vurguladı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise hakemlere güvendiklerini ifade etti.