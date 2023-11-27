MHK’dan açıklama: Bazı hakemleri dinlendirme kararı aldık

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu bazı hakemlerin ilk yarının sonuna kadar dinlendirileceğini açıkladı.

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Süper Lig’in 13. haftasında oynanan maçların ardından başlayan hakem tartışmaları katlanarak devam ediyor. Fenerbahçe-Karagümrük mücadelesinin ardından tırmanan hakem krizinde hedef haline gelen Merkez Hakem Kurulu’ndan yeni bir açıklama geldi. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu yaptığı açıklamada bazı hakemlerin Süper Lig’de ilk devrenin sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını duyurdu. Bu hakemlerin henüz isimleri açıklanmadı ancak önümüzdeki haftalarda hakem atamalarının gerçekleşmesinden sonra ‘kesik’ yiyen isimler belli olacak.

İşte MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu’nun yaptığı açıklama:

“MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim.

‘VAR DİYALOĞU HAYAL ÜRÜNÜ’

Diğer taraftan, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe A.Ş. – Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim.”