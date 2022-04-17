MHK’de deprem! Başkan Ferhat Gündoğdu istifa etti

TFF'de bir deprem daha... Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Yönetim Kurulu istifa etti.

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Merkez Hakem Kurulu ve Başkan Ferhat Gündoğdu’nun istifa kararı aldı. Süper Lig’de 12 hakemin liste dışı kalmasının ardından ciddi şekilde eleştirilen Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu’nun ayrılık kararı aldığı gündeme son dakika olarak düştü. Ferhat Gündoğdu istifasını TFF mevcut başkanı Servet Yardımcı’ya sundu. 2 hafta önce de TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etmişti.

6 ay önce, 27 Ekim tarihinde Serdar Tatlı’nın istifasının ardından yaşanan değişiklikte Ferhat Gündoğdu göreve gelmişti. İstifa kararının detayları henüz bilinmezken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in görevi bırakmasının ardından istifa kararı alan MHK ile Ferhat Gündoğdu’nun yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

YERİNE SABRİ ÇELİK İDDİASI

Bu ayrılık kararının ardından Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanının Sabri Çelik olacağı öne sürüldü.

FERHAT GÜNDOĞDU NE YAPMIŞTI?

Süper Lig ve A Klasman hakemlerinden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya’ya Ferhat Gündoğdu maç vermeme kararı aldı. Tahkim Kurulu bu kararı bozmuş ama hakemlere maç verilmemeye devam edilmişti.

Ferhat Gündoğdu daha sonra “TFF Başkanı Nihat Özdemir ya da herhangi bir kulübünün bu kararda payı yok. Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum” açıklamasını yapmıştı.