MHK’den geri adım yok: Hakemlere maç yok!

MHK'nin sezonun ortasından sonra 13 hakeme artık maç vermeyeceklerini açıklamasının ardından oluşan tepkiler, Tahkim Kurulu'nun söz konusu hakemleri göreve iade etmesiyle şiddetlendi! Ancak MHK geri adım atmayarak bu hakemlere maç vermeme kararı aldı.

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TFF ile MHK'de yeni bir kriz hortladı. Tahkim Kurulu'nun Süper Lig'de görev listesinden çıkarılan 13 hakem ilgili verilen kararı iptal etmesiyle gözler MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya çevrildi.

“1 gün bekleyemezdik” diyen Gündoğdu'nun istifa etmesi bekleniyor ama MHK Başkanı, bu konuda geri adım atmıyor. 13 hakeme maç verilmeme kararının devam edeceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ardından talimata aykırı hareket eden MHK'ye bir sert tepki de Başakşehir'den geldi.

İstanbul kulübü, “Hem talimatlardan bihaber olan mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun hem

de ülke futbolumuzun yurtiçinde ve yurtdışında saygınlığını yitirmesine neden olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz” açıklamasını yaptı.