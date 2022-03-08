MHK’den Süper Lig için devrim gibi karar! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus bu sezon yok

TFF, Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Abdulkadir Bitigen gibi isimler MHK'nin belirlediği, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapacak hakemler listesinde yer almadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

13 HAKEM SÜPER LİG’DE MAÇ YÖNETEMEYECEK

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

TFF’nin açıklamasında “Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız” denildi.

GÖREV ALACAK SÜPER LİG HAKEMLERİ

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engin

ÇAKIR İÇİN ARABİSTAN İDDİASI

Türkiye’nin eski FIFA kokartlı hakemlerinden Deniz Ateş Bitnel, Cüneyt Çakır’ın, Suudi Arabistan ile anlaştığını iddia etmişti.

Bitnel, “Cüneyt Çakır’ın Türkiye’de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek. Ama Dünya Kupası bekleniyor. Cüneyt Çakır’ın da karşı bir hamlesi var. Cüneyt Çakır Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmelerini devam ettiriyor. Anlaşma sağlandı” şeklinde konuşmuştu.