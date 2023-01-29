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MHK’nın yeni başkanı Lale Orta oldu

Türkiye Futbol Federasyonu , Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'nın getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 19:44 - 29 Ocak 2023 Güncellenme:
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MHK’nın yeni başkanı Lale Orta oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Lale Orta'nın getirildiğini açıkladı. Lale Orta, Türk futbolunda bir ilke imza atıp MHK’nın başına geçen ilk kadın oldu.

TFF’NİN AÇIKLAMASI

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Lale Orta’yı getirmiştir.

Başkan:

  • Prof. Dr. Lale Orta

Üyeler:

  • Tolga Özkalfa
  • Ahmet İbanoğlu
  • Cemalettin Ali Kunak
  • Prof. Dr. Ali Kızılet
  • Süleyman Abay
  • Sadettin Güler
  • Aynur Aysun Akar
  • Hamza Mısır

Türkiye’nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK’nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu”

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