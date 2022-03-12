MHK’ya isyan büyüyor! İki hakem maçları iade etti

Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler, Türkiye’ye döner dönmez atandıkları Başakşehir-Antalyaspor ve Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarını yönetmeyeceklerini ilettiler.

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Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemle yollarını ayırmasına yönelik isyan büyüyor. Mete Kalkavan'ın karara tepki gösterip hakemliği bırakmasının ardından dün bir şok daha yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'na giden Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler, görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdiler. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City-Sporting Lizbon maçında birlikte görev yapan ikili Türkiye'ye döner dönmez tepkilerini ortaya koydular.

MECBUREN ZORBAY KÜÇÜK

Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler ikilisi, bu hafta atandıkları Başakşehir-Antalyaspor ve Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelelerindeki görevlerini Merkez Hakem Kurulu'na iade ettiler. Bu gelişmenin ardından normalde cezalı olan Zorbay Küçük, hakem sayısının azlığı nedeniyle mecburen Başakşehir-Antalyaspor maçına verildi. Mevcut hakemler arasında görev iadesi hatta boykot etmeyi düşünenlerin sayısının fazla olduğu bildirildi.

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