MHP’li Başkandan yenilen futbol takımına ceza: Otobüsü ilçeye boş gönderdi

Mersin’in Erdemli Belediye Başkanı MHP’li Mükerrem Tollu, Erdemli Belediyespor’un Anamurspor karşısında 3-1 yenilerek Bölgesel Amatör Lig şansını kaçırınca ilginç bir cezaya imza attı. Maçı izleyen Başkan Tollu, takımı yenilince stadyumdaki otobüsü boş olarak ilçeye gönderdi. Yaya kalan kafile özel araçlar ve konuk takımın otobüsüyle ancak ilçeye dönebildi. Başkanın bu cezası sosyal medyada günün konusu oldu.

Ali Ekber ŞEN

Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şaşırtan bir uygulamaya imza atmasıyla sosyal medyada gündeme oturdu. Mersin'de Erdemli Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi yükselme mücadelesinde karşılaştığı Anamur Belediyespor'a 3-1 yenildi. İzlediği maçın skoruna öfkelenen Başkan Tollu, iddiaya göre otobüsü geri çekti. Statta kalan teknik direktör ve futbolcular konuk ekibin otobüsü ve özel araçlarla ilçeye ancak geri döndü. MHP'li Başkanın uygulaması ise sosyal medyada günün konusu oldu.

SOYUNMA ODASINDA BAŞARILAR DİLEDİ

MHP'li Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, son derece önem verdiği maçı şeref tribününde izledi. Başkan Tollu, maçtan önce soyunma odasına inerek yaptığı kısa konuşma ile takımı önemli maça motive etmeye çalışıp, moral aşılayarak başarı dileklerini sunarak tribüne çıktı.

OTOBÜSÜ GERİ ÇEKTİ

BAL’a çıkma hayallerini gerçekleştiremeyen Erdemli Belediyespor kafilesi, maç sonunda büyük şok yaşadı. 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından soyunma odasına giren Teknik Direktör Levent Arıkdoğan ve futbolcular dışarıya çıktıklarında takım otobüsünü göremedi. Yapılan araştırmada iddiaya göre takım otobüsünün Başkan Mükerrem Tollu'nun emriyle ilçeye boş olarak gönderildiği ortaya çıktı. Stadyum önünde geldikleri otobüsü göremeyerek büyük şok yaşayan Erdemli Belediyespor’un Teknik Direktörü Levent Arıkdoğan ve futbolcuların bir bölümü rakip Anamurspor'un otobüsüyle, bir kısmı ise özel araçlarla ilçeye dönmek zorunda kaldı.

“ÇIKTIĞIMIZDA OTOBÜS YOKTU”

Erdemli Spor Teknik Direktörü Levent Arıkdoğan, maç sonunda dışarıya çıktıklarında geldikleri otobüsün olmadığını gördüklerini belirterek, “Herkes şaşırdı, otobüs nerede diye. Sonra otobüsün geri çekildiğini söylediler. Ben bir futbolcumuzun aracıyla, futbolcuların kimisi de özel araçlarla ve Anamurspor'un otobüsüne binerek ilçeye dönmek zorunda kaldı” dedi.

“ERDEMLİ BELEDİYESPOR OTOBÜSLE GİTTİ, OTOSTOPLA GERİ DÖNDÜ!!!”

MHP'li Başkanın yenilen takımına ilginç cezalandırma yöntemi sosyal medyada günün konusu oldu. Erdemli'de yaşayan Metin Kalay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Konu Erdemli Belediyespor. Ben de anlatanın yalancısıyım. Ancak haber kaynağı takımın içinden olunca anlatmamak olmazdı. Erdemli Belediyespor’un Mersin’de Anamur Belediyespor ile play off maçı vardır. BAL’a kalabilmesi için maçı Erdemli Belediyespor’un, alması gerekmektedir. Erdemli Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsle takım Mersin’e gider. Sahaya çıkarlar, maç başlar. İşin açıkçası bizim çocuklar alt ligden gelen Anamur Belediyespor’u küçümseyerek maça çıkarlar. Anamur Belediyespor işi sıkı tutar. Güzel bir oyunla bizimkileri 3-1 yenerek haklı bir galibiyet alıp, BAL’a yükselirken bizim çocuklar Süper Amatör Ligi’nde kalır. Buraya kadar yaşananların hepsi futbolun içinde var. Galibiyet/mağlubiyet, küme düşme/çıkma, rakibi küçümsediği için yenilmek futbolun gerçekleridir. Her takımın başına gelebilir. Bizim takımı şoke eden olay, maçtan sonra yaşanır. Maçın bitimiyle bizim çocuklar soyunma odasına gidip, duşlarını aldıktan sonra otobüslerinin olduğu yere gelirler fakat otobüsü göremezler. Sağa sola bakınırlar ama otobüsün yerinde yeller esiyordur. O sırada çocuklardan biri otobüsün şoförünü arar ve nerede olduğunu sorar. Otobüs şoförü çocukların mağlup olması üzerine Başkanın “Takımı orada bırak gel” diye talimat verdiğini söyler. Bizim çocukların haline üzülen Anamur Belediyespor kafilesi centilmenlik gösterip kendi otobüslerine davet ederler. Çocuklar maça gelen taraftarların araçları vs ile başlarının çaresine bakarak evlerine dönerler. Buradan çıkarılacak ders şudur: Güvensize güvenenin yolda kalması haktır, Güvensize güvenmeyen yolda kalmayacaktır!”

Sosyal medya hesaplarından çok sayıda kişi Başkan Tollu'nun uygulamasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek tepkilerini dile getirdi.