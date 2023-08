Miami şampiyon oldu, Messi tarihe geçti!

Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası finalinde Inter Miami ile Nashville karşı karşıya geldi.

Inter Miami, 23. dakikada Lionel Messi’nin attığı golle öne geçti. Nashville bu gole 57. dakikada Fabrice Jean Picault ile karşılık verdi.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve mücadele penaltılara gitti.

Penaltılarda rakibine 10-9’luk üstünlük sağlayan Inter Miami, kupayı kazandı.

Inter Miami’nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, kulübüyle ilk kupasını kazandı. Arjantinli yıldız, kariyerinde toplamda 44. kupayı aldı ve futbol tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncusu oldu.

Out of this WORLD.

Take a bow, Leo Messi. pic.twitter.com/qm90VJtVbc

— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023