Michy Batshuayi, Beşiktaş’a veda etti: Sinir bozucu oldu

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi, siyah-beyazlılara veda etti.

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Beşiktaş’ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den sezon başında kiraladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, siyah-beyazlılara veda etti.

Transferi açıklandığı çok heyecanlandırdığı taraftarların, saha içerisindeki performansıyla tepkisini çeken 28 yaşındaki futbolcu, “Bu sezon çok zor, uzun ve sinir bozucu oldu” dedi

Batshuayi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Burada yaşadığım sıcak karşılama için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir tutkuyu hiç görmemiştim. Siz beni bu ülkeye ve bu kulübe aşık ettiniz. Beşiktaş için her zaman en iyisini diliyorum, siz bunu hak ediyorsunuz. Bu sezon çok zor, uzun ve sinir bozucu oldu. Hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Bu forma için elimden geleni yaptım ama olması gereken kadar gol atamamak çok zordu. Herkes için büyük hayal kırıklığı oldu” ifadelerini kullanarak Beşiktaş’a veda etti.

Batshuayi, Beşiktaş formasıyla çıktığı 42 maçta 14 gol atıp 5 asist yaptı.

Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Pjanic, sözleşmeleri biten Oğuzhan Özyakup ve Vida’nın ardından Belçikalı forvet de ayrıldığını açıklamış oldu.

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