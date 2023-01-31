Michy Batshuayi, Everton’ı reddetti: Fenerbahçe’de mutluyum
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Michy Batshuayi'nin, Premier Lig ekibi Everton'dan gelen transfer teklifini reddettiği öğrenildi.
Sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan ve kariyerinin en etkili dönemlerinden birini geçiren Michy Batshuayi, Everton’ın transfer teklifini kabul etmedi.
The Athletic’in haberine göre; Premier Lig’de zor günler geçiren Everton, hücum hattını güçlendirmek için Belçikalı forveti kadrosuna katmak istedi. İngiltere’de transferin son gününde 29 yaşındaki forvet için nabız yoklayan İngilizler, sarı lacivertli kulüpte mutlu olan Batshuayi’den olumsuz yanıt aldı.
Jorge Jesus yönetiminde mutlu olduğunu ve Fenerbahçe’den ayrılmak istemediğini söyleyen Batshuayi, Süper Lig’de oynadığı 14 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.