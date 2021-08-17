Michy Batshuayi, İstanbul’a geldi

Beşiktaş'ın Chelsea'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş’ın Chelsea’den kiralık olarak 1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi, İstanbul’a geldi.

Özel uçakla gece 01.00 sularında İstanbul’a gelen golcü futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde yaklaşık 500 coşkulu taraftar tezahüratlarla karşıladı.

Pasaport işlemlerinin ardından terminalden çıkan Batshuayi, kendisine tezahüratlarda bulunan taraftarları selamladı ve Beşiktaş Kulübü’nün görevlileriyle birlikte araca binerek alandan ayrıldı.

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız golcü, ardından kendisini siyah-beyazlı ekibe dahil edecek olan imzayı atacak.