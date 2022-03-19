Michy Batshuayi önce öne geçirdi, sonra saç baş yoldurdu

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Hatayspor maçında kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu.

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş’ın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta Michy Batshuayi kaçırdığı gollerle damga vurdu. Takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Belçikalı yıldız, daha sonrasında ise kaçırdığı net fırsatlarla Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurdu.

Maçın 17. dakikasında Rachid Ghezzal’in pasıyla topla buluşan Michy Batshuayi iki savunmacı arasından şut açısı arayıp ceza sahası çizgisinden yaptığı yerden vuruş ile topu ağlara gönderdi.

Bu golden sonra birçok net fırsatı değerlendiremeyen Michy Batshuayi, kaçırdığı gollerle maça damga vurdu. 28 yaşındaki Belçikalı forvet, özellikle 59. dakikada kaçırdığı pozisyon dikkat çekti.

Michy Batshuayi, kale önünde yakaladığı pozisyonu değerlendiremedi! #BJKvHTY pic.twitter.com/F1u1qOuMMJ — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 19, 2022

İşte Michy Batshuayi’nin ağları bulamadığı net fırsatlar:

34′ Michy Batshuayi’nin ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutunda kaleci Munir topu kapattığı köşeden tutmayı başardı.

39′ Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal’ın ceza alanına gönderdiği ortasında Burak Öksüz kafa vuruşu ile topu uzaklaştırdı. Dönen topta Rıdvan Yılmaz’ın ortasında Michy Batshuayi bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Michy Batshuayi kaleciden sıyrılıp yapmak istediği vuruşta Munir topu kurtarmayı başardı.

54′ Hatayspor savunmasını az adamla yakalayan Güven Yalçın sol kanattan gönderdiği yerden ortasında Michy Batshuayi ön direkte yaptığı vuruş az farkla üstten auta gitti.

59′ Sol taraftan kullanılan kornerde Rachid Ghezzal’in ortasında Josef De Souza’nın kafayla indirdiği topta altpasta kale çizgisine çok yakın noktada Michy Batshuayi’nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

BATSHUAYI GOLÜ ATTI, TOPUN RENGİ DEĞİŞTİ

Öte yandan Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında yoğun kar yağışı nedeniyle topun rengi kırmızıya döndü. Batshuayi golü beyaz topla atarken, golün ardından sahaya kırmızı top geldi.

Mücadele zeminin net şekilde belli olması nedeniyle beyaz topla başlarken, Batshuayi’nin attığı golün ardından topun rengi de değişti. Kar yağışı görüş açısını düşürürken sahayı da beyaz bir örtü şeklinde kapladı. Hakem Yasin Kol, golün ardından topun değişmesini istedi ve karşılaşmanın ilk yarısı boyunca maç kırmızı topla oynandı.