Miguel Cardoso: İstanbulspor maçı bizim için önemli

Kayserisporlu futbolcu Miguel Cardoso, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacakları İstanbulspor maçıyla ilgili, "İstanbulspor maçı bizim için önemli bir müsabaka. Beşiktaş maçını kaybetmiştik, İstanbulspor maçını kazanarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda İstanbulspor’a konuk olacak Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman kondisyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenman öncesinde Portekizli kanat oyuncusu Miguel Cardoso ve genç futbolcu Ethem Balcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini dile getiren Miguel Cardoso, “Hazırlıklarımız iyi bir şekilde ilerliyor. Hafta içi maç yapmadığımız için normal bir hafta gibi çalışma imkanımız oldu. Önümüzdeki İstanbulspor maçı bizim için önemli bir müsabaka. Beşiktaş maçını kaybetmiştik, İstanbulspor maçını kazanarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz. Fenerbahçe ile oynayacağımız kupa maçı için henüz zaman var. İlk maçımız olan İstanbulspor maçına odaklandık. Lige konsantreyiz. Tabii ki Fenerbahçe zor bir rakip. Kupa maçı zor olacak. Ama şuan lige odaklandık” diye konuştu.

ETHEM BALCI: İSTANBULSPOR MAÇINI KAZANIP TEKRAR ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ

İstanbulspor maçını kazanarak yeniden çıkışı geçmek istediklerini belirten Ethem Balcı ise “Hazırlıklarımız devam ediyor. İstanbulspor maçına da hazır olduğumuzu hissediyoruz. Beşiktaş maçında mağlup olduk ama İstanbulspor maçını kazanıp tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapıp İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası’nda oynanan Antalyaspor maçında attığı golle ilgili de konuşan genç oyuncu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Ligde de inşallah hocam süre verdiği müddetçe ilk 11 oynamak, gol atıp asist yapmak istiyorum. İnşallah bunu da en kısa sürçe gerçekleştireceğimi düşünüyorum.”