Miguel Crespo ameliyat oldu

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, ameliyat oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Maçın 66. dakikasında sakatlanarak yerini Luiz Gustavo'ya bırakan Miguel Crespo, bugün 5. metatars kırığı nedeniyle ameliyat edildi. Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Miguel Crespo için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncumuz Miguel Crespo, bugün 5. metatars kırığı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi tarafından ameliyat edilmiştir.

Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır.

Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”