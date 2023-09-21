Miguel Crespo’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk
Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Nordsjaelland karşısında Fenerbahçe formasıyla bir ilki yaşadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland’ı konuk etti. Sarı-lacivertli ekibi karşılaşmada öne geçiren golü Miguel Crespo kaydetti.
Karşılaşmanın 24. dakikasında Fred’in kazanılan duran topla sağ kanattan yaptığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan 27 yaşındaki oyuncu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu golle birlikte Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı.
Portekizli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla daha önce attığı 4 golü de Süper Ligde kaydetmişti. (DHA)