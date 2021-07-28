Miha Zajc savaşıyor

Fenerbahçe’nin hazırlık etabı büyük bir tempoyla geçerken sürpriz bir futbolcu öne çıktı. 2018-19 sezonunun devre arasında takıma katılmasına rağmen kalıcı olamayan, geçen sezonu Genoa'da kiralık geçiren Miha Zajc, bu yaz ise bambaşka bir kimliğe büründü. Vitor Pereira, yeniden doğan Sloven orta saha için yönetime olumlu rapor verdi. Portekizli çalıştırıcı, Zajc'ı yeni transfer gibi gördüğünü iletti, takımda kalmasını istedi.

73 DAKİKADA 1 GOL

İdmanlarda forma için savaştığını gösteren, iki hazırlık maçında toplam 73 dakika oynayıp bir gol atan Miha Zajc, Vitor Pereira'nın kendisi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu kaydetti. Zajc, “Hocamız bana inandığını gösteriyor. Bana çok saygı duyuyor. Ben de Fenerbahçe'de kendimi kanıtlamak ve bu sezon sarı lacivertli formayla iyi performans göstermek istiyorum. Tek odaklandığım konu Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

SAMATTA MÜJDESİ

Öte yandan Fenerbahçe, hazırlıklarına tek idmanla devam etti. Mesut Özil, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş takıma katılırken önceki gün oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Samatta'nın durumunun iyi olduğu bildirildi. İstanbul'a dönen Zanka da bireysel çalışmalar yaptı.