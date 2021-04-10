Milan 3 atıp kazandı, Ibrahimovic kırmızı kart gördü

İtalya Serie A’nın 30. haftasında Parma ile Milan karşı karşıya geldi. Ennio Tardini Stadı’nda oynanan mücadeleyi Milano ekibi 3-1 kazanarak deplasmandaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğl’nun 77 dakika sahada kaldığı mücadelede Milan’ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, 60. dakikada kırmızı kart gördü.
Milan’a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Rebic, 44’te Kessie ve 90. dakikada Leao kaydetti. Parma’nın tek golü ise Gagliolo’dan geldi.
Bu sonucun ardından Parma 20 puanla 19. sırada kalırken, Milan 63 puana yükselerek maç fazlasıyla lider Inter’le puan farkını 8’e düşürdü.
Milan gelecek hafta Genoa ile karşılaşacak. Parma da küme düşme hattındaki rakibi Cagliari deplasmanına gidecek.