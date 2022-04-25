Milan, Lazio’yu 90+2’de yıktı ve liderliği aldı

İtalya Serie A'da şampiyonluğu kovalayan Milan, zorlu Lazio deplasmanında 90+2'de bulduğu golle kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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İtalya Serie A’da kızışan şampiyonluk yarışı Milan’ın deplasmanda son dakikada kazanmasıyla daha da heyecanlı hale geldi. İnter ve Napoli’nin de talip olduğu şampiyonluğu almak isteyen Milan zorlu Lazio deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 50 ve 90+2’de bulduğu gollerle 3 puanı almayı başardı.

Napoli’nin 2-0’dan Empoli’ye 3-2 kaybettiği hafta kazanarak avantaj yakalayan Milan, maç fazlasıyla ikinci sıradaki İnter’in 2 puan üstünde liderliğe oturdu.

Roma Olimpiyat Stadı’nda Lazio’nun konuğu olan Milan, henüz 4. dakikada ev sahibi ekibin Ciro Immobile ile attığı golle 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının başında Milan, 50. dakikada Fransız golcüsü Olivier Giroud’nun sayısıyla eşitliği yakaladı.

90+2’DE SAHNEYE TONALİ ÇIKTI

1 puanla bitirecek gözüyle bakılan Milan’da Sandro Tonali 90+2’de sahneye çıktı ve attığı soğuk kanlı golle takımını 2-1 öne geçirdi ve galibiyeti getirdi.

Milan, rakibi Lazio’yu uzatmalarda gelen golle 2-1 mağlup ederek, puanını 74’e yükseltti. Kırmızı-siyahlı takımın ligde yenilmezlik serisi de 12 maça çıktı. Bir maçı eksik Inter ise 72 puanda. Gündüz oynanan maçta Empoli karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamayan ve 3-2 yenilen Napoli ise 67 puanda kaldı.

İtalya’da bitime 4 hafta kala müthiş bir şampiyonluk kapışması yaşanıyor. Gelecek hafta Milan sahasında Fiorentina’yı konuk edecek, İnter ise hafta içi eksik maçını Bologna deplasmanında hafta sonu ise Udinese deplasmanında oynayacak. Matematiksel olarak şansı devam eden Napoli ise evinde Sassuolo’yu ağırlayacak.