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Milan, Manchester United’ı Kjaer ile vurdu!

İngiltere ve İtalya'nın iki dev ekibi karşılaştı. Manchester United ile Milan'ın mücadelesinde son sözü 90+2'de Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:29, 11/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Milan, Manchester United’ı Kjaer ile vurdu!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Manchester United ile Milan karşı karşıya geldi. Old Trafford’da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Zaman zaman yoğun yağmur yağışının olduğu maçın ilk yarısı golsüz geçildi.

Devrede Martial’in yerine oyuna giren 18 yaşındaki Amad Diallo, 50. dakikada Fernandes’in ortasında şık bir kafa vuruşuyla Manchester United’ı 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 90+2’yi gösterdiğinde ise Milan’ı rövanşa avantajla götüren golü Simon Kjaer kaydetti. Eski Fenerbahçeli stoper, Krunic’in kullandığı kornerde yaptığı kafa vuruşuyla kaleci Henderson’ı avladı ve durumu 1-1’e getirdi.

Milan’da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu kadroda yer almadı.

Çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş maçı 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

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Yayınlanma Tarihi:23:15,