Milan Olivier Giroud transferini resmen açıkladı

İtalya Serie A devi Milan, Chelsea’den ayrılan Fransız golcü Olivier Giroud’yu transfer ettiğini duyurdu… 34 yaşındaki golcü, Serie A ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalayacak. Fransız forvet 9 numaralı formayı giyecek .

Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız golcü için geçtiğimiz hafta 2 milyon € karşılığında Chelsea ile anlaşmaya varan AC Milan, Fransız santrfor Olivier Giroud’yu hücum rotasyonuna kattı. Kulübün teknik heyet sorumlusu Paolo Maldini, AC Milan’a transferi öncesinde sağlık kontrolünden geçmek için İtalya’ya gelen Giroud’nun anlaşmasının bu hafta resmiyet kazanacağını duyurmuştu. Serie A’nın en genç takımı olduklarını ifade eden Maldini, 34 yaşındaki golcünün, takımın hücum hattına çok ihtiyaç duyulan büyük bir deneyim katacağını ifade etti.

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea’de aradığı fısatları bulamayan Giroud, geçtiğimiz sezon 17 maçta sahaya çıkarken, Mart ayından itibaren hiç şans bulamamıştı. Arsenal’den Ocak 2018’de Chelsea’ye katılan Olivier Giroud, Maviler’deki kariyeri süresince 119 maçta 39 gole imza attı.