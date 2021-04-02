Milli ara bitti, Süper Lig’de 32. hafta heyecanı

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de heyecan 32. haftayla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde Kayserispor, Göztepe'yi ağırlayacak. Lider Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Takipçisi Galatasaray, Hatayspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Denizlispor ile mücadele edecek. Trabzonspor da Sivasspor ile deplasmanda oynayacak.
Süper Lig'de 32. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
3 Nisan Cumartesi
13.30 Hes Kablo Kayserispor – Göztepe: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor – Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk
16.00 DG Sivasspor – Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 A. Hatayspor – Galatasaray: Fırat Aydınus
4 Nisan Pazar
13.30 BB Erzurumspor – İH Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 MKE Ankaragücü – FT Antalyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir – Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Aytemiz Alanyaspor – Gençlerbirliği: Ali Şansalan
19.00 Kasımpaşa – Beşiktaş: Halil Umur Meler
5 Nisan Pazartesi
19.00 Fenerbahçe – Y. Denizlispor: Cüneyt Çakır